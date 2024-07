Porsche Aktie News: Porsche verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 68,98 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 68,98 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 70,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 68,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 186.031 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 115,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 40,30 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2024 bei 65,66 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,33 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,13 EUR je Porsche-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 26.04.2024. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 9,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 24.07.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,00 EUR fest.

