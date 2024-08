Porsche Aktie News: Porsche zieht am Mittwochvormittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 67,02 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 67,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 67,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.747 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2023 bei 109,00 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 38,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 65,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 2,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,38 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 24.07.2024. In Sachen EPS wurden 1,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,33 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,51 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

