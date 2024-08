Porsche Aktie News: Porsche am Mittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 66,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 66,56 EUR ab. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 66,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.417 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 37,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,52 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 1,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,38 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 24.07.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 1,50 EUR im Vorjahresvergleich. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,51 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels ohne Schwung

Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Dienstagmittag nach