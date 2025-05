Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag fester

Kurs der Porsche

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 47,31 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 47,31 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 47,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,37 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.982 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 82,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR ab. Abschläge von 14,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,72 EUR.

Porsche gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 8,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

