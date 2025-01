Porsche Aktie News: Porsche am Freitagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 59,24 EUR abwärts.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 59,24 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 57,68 EUR. Bei 59,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 470.991 Porsche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 38,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 79,88 EUR.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Porsche am 18.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,31 EUR je Aktie.

