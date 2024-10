Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 68,90 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 68,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,90 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,36 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 7.826 Aktien.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 40,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2024 bei 63,68 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 8,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,88 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 4,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

