Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 55,08 EUR ab.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 55,08 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,64 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.046 Porsche-Aktien.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2025 bei 53,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 69,88 EUR.

Am 30.10.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche ein EPS von 1,34 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 9,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Porsche am 29.04.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie unter Druck: Porsche-Gewinn bricht ein - aber stabile Dividende

Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX