Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 70,88 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 70,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 70,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 13.919 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 36,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 63,68 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 11,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,88 EUR je Porsche-Aktie an.

Porsche gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,33 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

