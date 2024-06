Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 71,16 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 71,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.584 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,40 EUR an. Gewinne von 63,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 3,04 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 104,50 EUR.

Am 26.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 8,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Porsche.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,07 EUR je Porsche-Aktie.

