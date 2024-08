Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Montagmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 68,58 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 68,58 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,68 EUR zu. Bei 67,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 71.350 Porsche-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,60 EUR erreichte der Titel am 19.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 51,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 5,05 Prozent sinken.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 98,38 EUR angegeben.

Porsche veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 10,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,49 EUR je Aktie belaufen.

