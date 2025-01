Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Porsche im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 61,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 61,84 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 62,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 60,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 486.100 Porsche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 35,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2024 (55,58 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 11,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,01 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 69,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 9,11 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 9,70 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2024 wird am 12.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX bewegt sich mittags im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Porsche-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy