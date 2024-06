Porsche Aktie News: Porsche legt am Montagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 70,68 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 70,68 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 70,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,12 EUR. Bisher wurden heute 39.996 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2023 markierte das Papier bei 116,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 39,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,88 EUR am 19.06.2024. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 3,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 103,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 26.04.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 24.07.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Porsche.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 5,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie in Rot: JPMorgan hat Kursziel für Porsche-Aktie gesenkt

Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer

Börse Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell