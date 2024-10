Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Nachmittag fester

Porsche im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 69,06 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 69,06 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 70,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 596.638 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 28,48 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,68 EUR am 23.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,79 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,75 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 24.07.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,35 EUR je Porsche-Aktie.

