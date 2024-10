Porsche Aktie News: Porsche fällt am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 69,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 69,06 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 68,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.664 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 39,82 Prozent Luft nach oben. Am 23.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,79 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,75 EUR für die Porsche-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 24.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,08 Prozent auf 10,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Porsche am 18.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,35 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

DAX aktuell: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im DAX