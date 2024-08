Porsche Aktie News: Porsche verteidigt Stellung am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Porsche-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 69,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die Porsche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 69,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 70,04 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,26 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 76.930 Porsche-Aktien.

Am 31.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 47,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,12 EUR am 13.08.2024. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 7,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 97,38 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 24.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 10,45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 10,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert