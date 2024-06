Porsche Aktie News: Porsche gibt am Mittag nach

Porsche im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 70,20 EUR.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 70,20 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 70,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110.126 Porsche-Aktien.

Am 04.07.2023 markierte das Papier bei 116,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,81 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 67,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2024). Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 3,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,33 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 103,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 26.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Porsche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 5,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

