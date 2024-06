Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag freundlich

So entwickelt sich Porsche

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 70,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 70,40 EUR zu. Bei 70,58 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 70,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 75.115 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.06.2024 bei 67,88 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 3,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,25 EUR.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Am 23.07.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,08 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

