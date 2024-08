Porsche Aktie News: Porsche tritt am Vormittag auf der Stelle

Porsche im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Mit einem Wert von 69,80 EUR bewegte sich die Porsche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Porsche-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 69,80 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,12 EUR an. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 69,64 EUR. Bei 69,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 9.581 Stück.

Bei 103,05 EUR markierte der Titel am 31.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 47,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,70 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 97,38 EUR angegeben.

Porsche veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 10,33 Mrd. EUR eingefahren.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 4,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX liegt mittags im Plus

Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX mittags steigen

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX mittags in Rot