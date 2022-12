Delivery Hero-Aktie steigt vorbörslich: JPMorgan hebt Kursziel für Delivery Hero an

Das Kursziel hob Analyst Marcus Diebel in einem Ausblick für die europäische Internetbranche für 2023 am Freitag von 55 auf 63 Euro und ließ die Einstufung auf "Overweight". "Nach einem Jahr zum Vergessen ergeben sich Chancen", so Diebel. Delivery Hero zählt zu seinen Favoriten neben Scout24, Auto1, der britischen Future und der norwegischen Kahoot!. Die Essenslieferanten dürften wegen angespannter Verbraucherbudgets zwar weitere Umsatzprobleme bekommen, der Fokus liege aber klar auf dem Erreichen der Profitabilität. Von Delivery Hero erwartet Diebel mit den Jahreszahlen im April starke Signale für 2023. Mit seiner Ebitda-Prognose liegt er nach eigener Aussage um 56 Prozent über dem Konsens.

Die Aktien von Delivery Hero zeigen sich im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,39 Prozent höher bei 43,18 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 00:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 01:03 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

Bildquellen: Delivery Hero