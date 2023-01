Telekom-Aktie schließt fester, T-Mobile US-Aktie in Grün: Telekom-Tochter T-Mobile steigert Vertragskundenzahl kräftig

Netto sei diese um 1,82 Millionen gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Bellevue mit. Im Gesamtjahr wurden gut 6,4 Millionen zusätzliche Vertragskunden verzeichnet. Das war etwas mehr als zuletzt mit 6,2 bis 6,4 Millionen in Aussicht gestellt.

Im US-Handel an der NASDAQ legen Aktien von T-Mobile zeitweise um 3,32 Prozent auf 144,60 US-Dollar zu. Papiere der Konzernmutter Deutsche Telekom legten am Donnerstag via XETRA letztlich um 1,61 Prozent auf 19,53 Euro zu.

T-Mobile US sprach von Rekordzuwächsen bei den Kundenzahlen. Damit habe das Unternehmen laut Schätzungen wohl das achte Jahr in Folge die meisten Neukunden unter den US-Anbietern verzeichnet, hieß es weiter. Ende 2022 zählte das Unternehmen insgesamt 113,6 Millionen Kunden.

T-Mobile US war mit der Übernahme des Rivalen Sprint 2020 angetreten, um den US-Platzhirschen Verizon und AT&T das Wasser abzugraben. Die USA sind für die Bonner in den vergangenen Jahren zum bei weitem größten Konzernteil geworden.

