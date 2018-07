Klöckner & Co erwartet starken Gewinnanstieg - KlöCo-Aktie rutscht ins Minus

Aufgrund des positiven Marktumfeldes sei auch im laufenden dritten Quartal von einem stark steigenden operativen Ergebnis (Ebitda) von 55 bis 65 Millionen Euro (Vorjahr: 47) auszugehen, teilte Klöckner am Dienstag in Duisburg mit. Im Gesamtjahr dürfte der operative Gewinn zumindest leicht das Vorjahresergebnis von 220 Millionen Euro überrunden und das Konzernergebnis wieder "deutlich positiv" ausfallen.

Zwischen April und Juni konnte Klöckner eigenen Angaben zufolge das beste Quartalsergebnis seit über sieben Jahren erzielen. Das Ebitda kletterte angetrieben von gut laufenden Geschäften in den USA um 30 Prozent auf 82 Millionen Euro. Unter dem Stich legte der Konzerngewinn um 37,5 Prozent auf 33 Millionen Euro zu. Der Umsatz verbesserte sich um 9 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro. Eckdaten hatte der Konzern bereits am 9. Juli vorgelegt.

Nach einem Kursgewinn von in der Spitze 3,4 Prozent sind die Aktien von Klöckner & Co am Dienstag wieder ins Minus gerutscht. Sie gaben zuletzt um 1,8 Prozent auf 9,88 Euro nach. Vorbörslich und auch im frühen Handel hatte die optimistische Gewinnprognose des Stahlhändlers für das laufende dritte Quartal den Kurs noch gestützt.

Die Analysten von UBS wiesen jedoch darauf hin, dass die guten Ergebnisse des Unternehmens einzig den Strafzöllen auf Stahlimporte geschuldet seien. Diese hätten die Stahlpreise auf dem US-Markt nach oben getrieben. Das aber sei bereits hinlänglich bekannt gewesen und so voraussichtlich auch nicht wiederholbar.

Im Vorfeld der Quartalszahlen war der Aktienkurs seit Anfang Juli um 11 Prozent gestiegen. Anleger könnten nun also kurzfristige Gewinne mitnehmen, sagte ein Händler.

