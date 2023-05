Fraport-Aktie stabil: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen nehmen auch im April deutlich zu

Aktien in diesem Artikel Fraport 46,26 EUR

Mit rund 4,8 Millionen Fluggästen nutzten im April 21,5 Prozent mehr Reisende als im Vorjahresmonat den größten deutschen Airport, wie der Betreiber Fraport mitteilte. Vom Verkehrsaufkommen im April 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 20,0 Prozent entfernt.

Das Cargo-Aufkommen blieb angesichts der gesamtwirtschaftliche Abkühlung allerdings um 8,5 Prozent hinter dem Vergleichsmonat 2022 zurück.

Mehr Reisende verzeichnete Fraport auch bei seinen Auslandsflughäfen: Das Passagierauskommen des slowenischen Airports Ljubljana nahm um 37 Prozent zu, das der 14 griechischen Regionalflughäfen um 17,9 Prozent, während der türkische Flughafen Antalya 38 Prozent mehr Fluggäste abfertigte.

Jefferies hält an "Underperform"-Rating fest

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Erholung der Verkehrszahlen im April in Frankfurt habe am unteren Ende der angepeilten Spanne gelegen, schrieb Analyst Graham Hunt am Freitag in einer ersten Reaktion. Er bleibt skeptisch angesichts von Kosteninflation und Kapazitätsrestriktionen.

Die Fraport-Aktie verlor via XETRA zunächst, dreht dann aber leicht ins Plus und notiert zeitweise 0,11 Prozent höher bei 46,46 Euro.

