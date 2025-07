Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Kursverlauf

Der ATX Prime hält am vierten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent stärker bei 2.262,02 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 2.258,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2.258,78 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2.254,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2.263,10 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,42 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2025, wurde der ATX Prime mit 2.207,58 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 10.04.2025, einen Stand von 1.874,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.07.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1.835,54 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 23,88 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.263,10 Punkten. Bei 1.745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 2,52 Prozent auf 48,80 EUR), Palfinger (+ 1,59 Prozent auf 38,35 EUR), Flughafen Wien (+ 1,50 Prozent auf 54,00 EUR), Semperit (+ 1,23 Prozent auf 13,20 EUR) und AMAG (+ 0,83 Prozent auf 24,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Raiffeisen (-1,15 Prozent auf 25,84 EUR), DO (-0,62 Prozent auf 193,80 EUR), AT S (AT&S) (-0,61 Prozent auf 19,56 EUR), BAWAG (-0,45 Prozent auf 110,60 EUR) und UNIQA Insurance (-0,34 Prozent auf 11,56 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 34.215 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 28,915 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,16 Prozent, die höchste im Index.

