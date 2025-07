ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ringt mit 24.000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Leitindex DAX ist am Mittwoch unter Druck geblieben. In den ersten Handelsminuten fiel er kurzzeitig wieder unter die Marke von 24.000 Zählern. Zuletzt lag der Index mit 24.015 Punkten leicht im Minus.

"Inflation durch Zölle wird in den USA plötzlich ein Thema, und diese späte Erkenntnis hinterlässt Spuren in den Aktienkursen", schrieb Marktexperte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Der Dax sei "angeschlagen", zumal nicht klar sei, welchen Effekt die immer noch laufenden Verhandlungen mit den USA im Handelskonflikt haben werden. Hinzu kommen US-Inflationsdaten, die schon am Vortag durchaus etwas auf der Stimmung gelastet hatten sowie weitere Schwächesignale aus der Chemie- und der Autobranche.

Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel lag wie der Dax zur Wochenmitte leicht im Minus bei 31.048 Zählern. Für den Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 ging es mit 0,5 Prozent etwas stärker abwärts.

Eine Gewinnwarnung von Renault vom Vorabend belastete am Mittwoch den Automobilsektor. Am deutschen Markt verloren BMW 1,2 Prozent, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) 1 Prozent und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) 1,6 Prozent. Renault brachen an der Pariser Börse um 17 Prozent ein auf den tiefsten Stand seit Anfang 2024.

Die Reißleine zogen Anleger auch bei den Papieren von Fuchs (FUCHS SE VZ). Eine Gewinnwarnung des Herstellers von Schmierstoffen zog einen Kurseinbruch von 14 Prozent nach sich.

Ein aus Sicht von Börsianern verhaltener Ausblick von ASML (ASML NV) belastete hierzulande die Aktien der Halbleiterbranche. ASML rüstet diese mit Produktionsanlagen aus. Während die ASML-Aktie in Amsterdam 7 Prozent einbüßte, fielen am deutschen Markt die Anteile von Infineon, Aixtron (AIXTRON SE) und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) zurück.

Die Aktien des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S (K+S) fielen um 2,1 Prozent. Die Baader Bank riet hier zum Reduzieren der Aktien im Portfolio./bek/mis