PowerCell Sweden AB Aktie News: PowerCell Sweden AB zieht am Donnerstagmittag deutlich an

Die PowerCell Sweden AB-Aktie notierte im XETRA-Handel um 05.05.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 6,7 Prozent auf 15,68 EUR. Die PowerCell Sweden AB-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,68 EUR aus. Bei 15,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.570 PowerCell Sweden AB-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2022 lud PowerCell Sweden AB zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Voraussichtlich am 15.07.2022 dürfte PowerCell Sweden AB Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Am 09.05.2023 wird PowerCell Sweden AB schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass PowerCell Sweden AB 2023 einen Verlust in Höhe von -1,105 SEK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PowerCell Sweden AB-Aktie

Wasserstoff kann laut Studie um Längen klimaschädlicher sein als CO2

Ballard Power, Powercell & Co.: Welche Wasserstoff-Aktien nach dem Absturz wieder Chancen bieten

Die Energie-Revolution von NEL & Co: Das sind die stärksten Wasserstoff-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf PowerCell Sweden AB Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PowerCell Sweden AB Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PowerCell Sweden AB

Bildquellen: Powercell Sweden