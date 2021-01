PowerCell Sweden AB-Aktie aktuell: PowerCell Sweden AB tiefer

Das Papier von PowerCell Sweden AB befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 3,6 Prozent auf 37,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PowerCell Sweden AB-Aktie bisher bei 36,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PowerCell Sweden AB-Aktien beläuft sich auf 29.305 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.01.2021 erreicht. Bei 12,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,000 SEK je PowerCell Sweden AB-Aktie belaufen.

Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden.

