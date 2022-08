Südzucker-Tochter Cropenergies hebt Ausblick an - Aktien ziehen an

Der operative Gewinn soll im laufenden Geschäftsjahr bis Ende Februar 2023 nun 215 bis 265 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstag in Mannheim mit. Bisher war das Management von maximal 215 Millionen Euro ausgegangen. Beim Umsatz steigt die Prognose nur leicht: Hier rechnet Cropenergies jetzt mit 1,47 bis 1,57 Milliarden Euro. Bislang hatten hier 1,45 bis 1,55 Milliarden im Plan gestanden. Die Aktien von CropEnergies und Südzucker legten nach den Nachrichten vom Nachmittag sprunghaft zu.

Cropenergies begründete die erhöhte Gewinnerwartung mit den hohen Ethanolpreisen seit Beginn des Geschäftsjahres. Die Preise an den Rohstoffmärkten seien hingegen zuletzt wieder gesunken. Bei seiner Prognose geht Cropenergies von einem "weiterhin normalisierten Mobilitätsverhalten" aus - und davon, dass ausreichend Rohstoffe für die Produktion von Ethanol sowie Lebens- und Futtermitteln zur Verfügung stehen. Die Auswirkungen des russischen Kriegs in der Ukraine seien aber schwer abzuschätzen. Die vollständigen Zahlen zur zweiten Geschäftsquartal bis Ende August will das Unternehmen am 12. Oktober veröffentlichen.

/stw/he

MANNHEIM (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf CropEnergies AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CropEnergies AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CropEnergies AG

Bildquellen: CropEnergies AG, ah