Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Debakel um Kanzlerwahl

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Debakel um Kanzlerwahl

Wenn dieser Tag überhaupt etwas Gutes haben kann, dann ist es das: Merz muss erkennen, dass er so nicht weitermachen kann. Was in den vergangenen Wochen immer wieder verstörend auffiel, ist die absolute Selbstgewissheit, man könnte fast sagen Hybris, mit der Merz markige Entscheidungen verkündet - nur, um sie dann umgehend wieder einzurollen oder einzugestehen, dass sein Vorgehen nicht richtig zu Ende gedacht war./yyzz/DP/zb