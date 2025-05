Rally in Sicht? Cardano-Gründer Hoskinsons Prognose für Bitcoin und die Magnificent 7

Aktien von NVIDIA, Amazon, Tesla, Palantir & Co: Analyst sieht in Zöllen "wirtschaftliches Armageddon" für Tech

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Termine und Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Apple Aktie News: Apple am Nachmittag im Minusbereich

20 unbekannte Patente, die Apple in der Schublade hat

Lohnt sich das Ausschlachten? So viel Gold steckt in alten Smartphones

💡 Kostenfreies Webinar: Livehandel von DAX, EUR und Co.

Optionshandel in der Praxis (mit Options4Winners)

Meta Platforms-Aktie gesucht: Unternehmen soll Millionenstrafe an Meta zahlen

Amazon: Konzern schuft 4000 neue Jobs in Deutschland und will weiter Millonen investieren

ROUNDUP/Amazon setzt auf Deutschland: 4.000 neue Jobs in einem Jahr

Amazon-Aktie fester: Deutlich mehr Stellen in Deutschland

Alphabet A-Aktien sacken ab: Apple testet KI-Suche in seinem Browser

Heute im Fokus

Barrick Gold mit Gewinnsprung. Schaeffler schrumpft beim Umsatz. AUTO1 hat Ergebnisprognose nach starkem Q1 erhöht. Klöckner & Co peilt höheres Ergebnis im zweiten Quartal an. Goldpreis belastet: Entspannung im Zollkonflikt drückt Kurs. Jungheinrich will kräftig wachsen und profitabler werden. Fresenius-Quartalsergebnis überrascht positiv. AXA verzeichnet starkes Prämienwachstum im ersten Quartal.