Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 163,54 USD zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 163,54 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 165,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,18 USD. Bisher wurden via NASDAQ 809.416 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 207,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,07 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,494 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 200,67 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 24.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,97 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 80,47 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 9,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie schwächelt: Waymo will Robotaxi-Flotte mehr als verdoppeln

April 2025: Experten empfehlen Alphabet-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Zukunft der NVIDIA-Aktie: So hoch könnte der KI-Riese noch steigen