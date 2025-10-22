DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,55 -6,1%Nas22.623 -1,4%Bitcoin93.131 -0,5%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,67 +1,6%Gold4.077 -1,2%
So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) behauptet sich am Abend

22.10.25 20:23 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) behauptet sich am Abend

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 250,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
216,50 EUR 0,10 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 250,50 USD. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 256,34 USD zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 249,30 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.414.133 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 257,33 USD markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 43,90 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,557 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 240,33 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,54 Mrd. USD im Vergleich zu 84,64 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 9,92 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil

Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren verdient

In eigener Sache

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

