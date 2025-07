Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Sparkassen/Payback

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Sparkassen/Payback:

"Passt das zum Auftreten der Finanzgruppe mit dem unverkennbaren Logo, die nicht gerade wenige Menschen bis heute als "gute, alte Sparkasse" bezeichnen würden, die sich zumeist als bodenständiges, regionales Geldinstitut verkauft? Nein, ganz sicher nicht - und das macht die Aktion zu einem völlig falschen Signal. So schrieb der Geld-Ratgeber Finanztip erst im Mai, dass man "pro zwei Euro Umsatz einen Payback-Punkt" erhalte und dieser einen Cent Gegenwert besitze. Verkauft man dafür seine Daten? Viel größer wird das Fragezeichen noch, wenn man mal kurz den Rechenschieber hervorkramt: Laut der Payback-Internetseite braucht man für einen Thalia-Gutschein im Wert von fünf Euro 499 Punkte, also 4,99 Euro Gegenwert. Diese Rechnung ist hier wirklich das Einzige, was konkret hilft. Denn sie zeigt, dass die Teilnahme so gut wie nutzlos ist."/yyzz/DP/nas