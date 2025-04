Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Migration

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Migration:

"Die Asylzahlen gehen zurück, es wird mehr abgeschoben. Niemand will Deutschland umzäunen - aber Kontrolle zurückgewinnen. (.) Die Nachricht, dass nun der "Held von Aschaffenburg" abgeschoben werden soll, also jener Mann, der entscheidend zum Ergreifen des Kindermörders beitrug, erinnert aber auch daran: Kontrolle und Vollzug braucht dieses Land, aber nicht Starrheit. Fehlende Flexibilität und mangelnder Pragmatismus sind ja leider deutsche Markenzeichen geworden, die wir wieder loswerden müssen. Wenn großflächig jeder ins Land gebeten, gelassen und zum ewigen Bleiben ermuntert wird und gleichzeitig Fachkräfte fehlen - so heißt das in keiner Weise, dass ungezügelte Einwanderung Deutschlands Probleme am Arbeitsmarkt löst. Wen brauchen wir? Das Ziel muss klar bestimmt und dann mit Nachdruck verfolgt werden."