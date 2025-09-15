Pressestimme: 'Glocke' zu den angekündigten Kontrollen von Biotonnen

OELDE (dpa-AFX) - "Glocke" zu den angekündigten Kontrollen von Biotonnen:

"Die meisten Falschbefüllungen passieren mit Sicherheit nicht aus Bosheit, sondern aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit. Wer seinen Biomüll in einem Plastikbeutel entsorgt, macht es aber falsch. Auch mit 'kompostierbarem' Bioplastik, das sich in der Praxis oft als Mogelpackung erweist. Diese Tüten sollte der Gesetzgeber schlicht verbieten. Denn die Regeln sind klar: In die Biotonne darf nur, was verrottet - keine Kunststoffe, Metalle oder sonstige Störstoffe. Die nun angedrohte Rote Karte und eine mögliche Strafgebühr mögen unangenehm sein, können aber dabei helfen, den Müll 'rein' zu halten."/yyzz/DP/stw