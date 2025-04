Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Besetzung des Wirtschaftsministeriums

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zur Besetzung des Wirtschaftsministeriums:

"Ludwig Erhard ist ausgezogen. Seit 2023 fehlt im Eingangsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums die Büste vom Gründervater der sozialen Marktwirtschaft. Ihr Leihgeber ließ sie aus Protest gegen den amtierenden Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) entfernen. Überlegungen, eine Ersatzbüste zu besorgen, ließ die Hausleitung wieder fallen. Habeck wird das Ministerium bald verlassen. Doch bislang schickt sich niemand an, die Büste zurückzuerobern. Carsten Linnemann will nicht Wirtschaftsminister werden, Jens Spahn lieber Fraktionschef. So unattraktiv scheint das Amt geworden zu sein. "Entkernt" würde das Ministerium, verliere fast alle Kompetenzen, heißt es. Letztlich würde der Wirtschaftsminister zu einem Grüßaugust verkommen, der bloß die Lobbyverbände bespaßt. Aber dieses Schicksal ist nicht gottgegeben. Dabei ist weniger entscheidend, welche Referate das Ministerium verliert, sondern wie ein neuer Minister oder eine neue Ministerin seine oder ihre Rolle versteht."