Pressestimme: 'Junge Welt' zu abgebrochener Richterwahl im Bundestag

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu abgebrochener Richterwahl im Bundestag:

"So wie sich im EU-Parlament eine Blockbildung von Christdemokraten mit extrem Rechten abzeichnet, kam es am Freitag im Bundestag zum Schulterschluss der für Faschisten offenen Gruppierungen in Medien und Politik mit Unionsabgeordneten, die auf AfD-Positionen stehen. Die Kampagne gegen die SPD-Kandidatin Brosius-Gersdorf begannen Anfang Juli rechte Internetportale aber auch Zeitungen wie Junge Freiheit und Die Welt. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch log, Brosius-Gersdorf trete für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch bis Minuten vor der Geburt ein, ihre AfD-affine CDU-Kollegin Saskia Ludwig orchestrierte alles mit. Sie haben vorläufig gesiegt. Das sagt viel über den Zustand des Parlamentarismus aus: Wölfe mitten im Juli. Sie können Merz nicht stürzen, das besorgen er und Klingbeil selbst. Aber sie bereiten ihre eigene Zukunft vor."/DP/jha