DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -0,1%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.657 +2,4%Euro1,1562 +0,2%Öl106,9 +14,5%Gold5.130 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
Berkshire Hathaway nimmt Aktienrückkäufe wieder auf - Neuer Chef deckt sich mit Aktien ein Berkshire Hathaway nimmt Aktienrückkäufe wieder auf - Neuer Chef deckt sich mit Aktien ein
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Landtagswahl Baden-Württemberg

09.03.26 05:34 Uhr

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Landtagswahl Baden-Württemberg

Als Cem Özdemir am Sonntagabend vor die Fernsehkameras trat und sich abzeichnete, dass die Grünen bei der Landtagswahl knapp vor der CDU liegen, sagte er einen bemerkenswerten Satz: "Es geht um das Landeswohl, nicht um Parteiinteressen." Dieses Landeswohl sehen die Baden-Württemberger vor allem in stabilen Verhältnissen. Sie statteten die bisherige Regierungskoalition beider Parteien mit einer satten Zwei-Drittel-Mehrheit aus. Sie entschieden sich für den erfahreneren unter den beiden Spitzenkandidaten. Während die Grünen im Vergleich zur Landtagswahl 2021 etwa zwei Prozent verloren, legten die Christdemokraten um über fünf Prozent zu. Konservativ soll die Landesregierung also sein und mit einem Mann an der Spitze, der den Politikbetrieb kennt. Im Südwesten also nichts Neues./yyzz/DP/zb