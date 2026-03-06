Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Landtagswahl Baden-Württemberg

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Landtagswahl Baden-Württemberg

Als Cem Özdemir am Sonntagabend vor die Fernsehkameras trat und sich abzeichnete, dass die Grünen bei der Landtagswahl knapp vor der CDU liegen, sagte er einen bemerkenswerten Satz: "Es geht um das Landeswohl, nicht um Parteiinteressen." Dieses Landeswohl sehen die Baden-Württemberger vor allem in stabilen Verhältnissen. Sie statteten die bisherige Regierungskoalition beider Parteien mit einer satten Zwei-Drittel-Mehrheit aus. Sie entschieden sich für den erfahreneren unter den beiden Spitzenkandidaten. Während die Grünen im Vergleich zur Landtagswahl 2021 etwa zwei Prozent verloren, legten die Christdemokraten um über fünf Prozent zu. Konservativ soll die Landesregierung also sein und mit einem Mann an der Spitze, der den Politikbetrieb kennt. Im Südwesten also nichts Neues.