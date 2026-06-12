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Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Trump

15.06.26 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Trump:

"Gewinnen ist alles für Trump und wenn er mal nicht gewinnt, behauptet er unverdrossen und wahrheitswidrig, trotzdem gewonnen zu haben. So hat er seinen Anhängern eingeimpft, 2020 um den Wahlsieg gebracht worden zu sein, obwohl nichts, wirklich gar nichts dafür spricht. Seit Wochen redet er vom Sieg gegen den Iran, obwohl auch dafür wenig spricht. Schon jetzt grenzt er die von ihm angeblich erreichte Vereinbarung mit der Mullah-Regierung immer wieder und sehr entschieden vom Abkommen ab, das sein Vorgänger Barak Obama abschloss. Vermutlich, weil sein Friedensschluss sehr viele Elemente der Vereinbarung beinhalten wird, die er 2018 als "schlechtesten Deal aller Zeiten" aufkündigte. Egal, er wird auch damit durchkommen, allein schon, weil die Welt sehnsüchtig auf die Öffnung der Straße von Hormus wartet, die vom Iran als Waffe im Krieg gegen Israel und die USA eingesetzt wird."/yyzz/DP/he