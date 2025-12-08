DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,05 -3,2%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.280 +1,0%Euro1,1655 +0,1%Öl63,87 ±0,0%Gold4.208 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 Infineon 623100 SAP 716460 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden! Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden!
Nach dem Rekordhoch kam der Crash - Was frühere Zyklen über die aktuelle Korrektur bei Bitcoin verraten Nach dem Rekordhoch kam der Crash - Was frühere Zyklen über die aktuelle Korrektur bei Bitcoin verraten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum BSW-Parteitag

08.12.25 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum BSW-Parteitag:

Alle Parteien sind davon überzeugt, dass sie besser sind als die anderen. Das kann man ihnen schlecht vorwerfen. Das BSW aber ist wirklich einzigartig. Nicht nur wegen seines wechselnden, immer interessanten Parteinamens, sondern weil sie geerbte linke Rechthaberei mit simplem Populismus vereint. Immerhin, das BSW hat recht, wenn es erklärt, es sei die erfolgreichste Parteineugründung nach 1945. Der Anfang war atemberaubend. In zwei Landesregierungen stellt das BSW Minister, auch wenn das gegen den Willen des Zentralgestirns Wagenknecht geschah. Die erreichte am Ende ihr eigentliches Ziel nicht, den Einzug des Bündnisses in den Bundestag. Eine Partei, die für sich in Anspruch nimmt, der Vernunft zum Durchbruch zu verhelfen, sollte sich durchaus die Frage stellen, warum der schnelle Absturz folgte. Der Magdeburger Parteitag hat deutlich gemacht, dass Wagenknecht nicht zu ersetzen ist./yyzz/DP/mis