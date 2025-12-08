Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum BSW-Parteitag

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum BSW-Parteitag:

Alle Parteien sind davon überzeugt, dass sie besser sind als die anderen. Das kann man ihnen schlecht vorwerfen. Das BSW aber ist wirklich einzigartig. Nicht nur wegen seines wechselnden, immer interessanten Parteinamens, sondern weil sie geerbte linke Rechthaberei mit simplem Populismus vereint. Immerhin, das BSW hat recht, wenn es erklärt, es sei die erfolgreichste Parteineugründung nach 1945. Der Anfang war atemberaubend. In zwei Landesregierungen stellt das BSW Minister, auch wenn das gegen den Willen des Zentralgestirns Wagenknecht geschah. Die erreichte am Ende ihr eigentliches Ziel nicht, den Einzug des Bündnisses in den Bundestag. Eine Partei, die für sich in Anspruch nimmt, der Vernunft zum Durchbruch zu verhelfen, sollte sich durchaus die Frage stellen, warum der schnelle Absturz folgte. Der Magdeburger Parteitag hat deutlich gemacht, dass Wagenknecht nicht zu ersetzen ist./yyzz/DP/mis