Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Dobrindt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Dobrindt:

"Dobrindts Zurückweisungen an den Grenzen sind Symbolpolitik. Nichts sonst. Und das ist gut so. Weil sich die Grenze nicht komplett schließen lässt, weil wir auch nicht in einem Land von Schlagbäumen, Staus und Zäunen hausen wollen, aber gleichzeitig die Migrationszahlen dringend weiter senken müssen - genau deshalb braucht es dieses Symbol. Es ist ein Signal an Flüchtlinge und kriminelle Schleuser. So wie sich ab 2015 die Gesten der Willkommenskultur rasend schnell in alle Welt verbreiteten, schneller als die zu naive Merkel-Regierung ahnte, so helfen die Abweisungen, im In- und Ausland klarzumachen: neuer Kurs, Schluss mit Durchwinken. Wir wollen wieder differenzieren, wer Anspruch auf Schutz durch Deutschland hat und wer nicht."/yyzz/DP/stw