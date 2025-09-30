DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.227 -0,6%Euro1,1731 +0,3%Öl69,81 +0,1%Gold3.805 +1,1%
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Drohnen

29.09.25 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Drohnen:

"Es braucht eine Einheit, die schnell und günstig (also im Regelfall mit Störsendern oder Abfangdrohnen, nicht mit Projektilen) Drohnen im Inland stoppt. Dass die Politik jetzt in Bewegung kommt, ist gut - aber viel zu spät. Das Problem ist seit Jahren bekannt, seine Dimension müsste spätestens mit dem russischen Drohnenkrieg in der Ukraine auch jedem Laien dämmern. Über den Regierungswechsel in Berlin gingen die rot-grünen Pläne zu Gesetzesänderungen verloren, werden jetzt rausgekramt. Wir haben Jahre vertrödelt. Das Drohnen-Problem ist ein Symbol dafür, wie die verkrustete Bürokratie und eine zu langsame Politik in Zeiten sich schnell entwickelnder Technologie zum Wohlstands- und Sicherheitsrisiko werden können."/yyzz/DP/he