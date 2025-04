Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Trump/Ukraine

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Trump/Ukraine:

"Einen "Friedensplan" nach Strickart des Trump-Vorschlags gab es in Europa schon mal, und er hat nur Unglück über den Kontinent gebracht: 1939 wurde der Hitler-Stalin-Pakt zur Aufteilung Polens geboren. Genauso soll jetzt nach dem Willen Putins und Trumps mit der Ukraine verfahren werden: Russland bekommt die erbeuteten Gebiete, die USA die Bodenschätze und Europa Millionen neuer Flüchtlinge. Denn ohne harte Sicherheitsgarantien wird der Krieg nur ein paar Jahre vertagt. Die Brutalität, mit der Moskau im Schatten der Friedensverhandlungen Kiew bombardiert, zeigt Putins Entschlossenheit, das demokratische Nachbarland von der Landkarte zu radieren. Europa braucht jetzt eine Koalition der Willigen, die die Ukraine so stark macht, dass Putin in echte Verhandlungen eintreten muss. Und Deutschland muss darin eine Führungsaufgabe übernehmen. Anders als der ewig zaudernde Scholz scheint Merz dazu bereit."/DP/jha