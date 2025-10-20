DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.303 +0,2%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin93.350 +0,2%Euro1,1669 +0,1%Öl61,07 -0,4%Gold4.254 +0,1%
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Protesten gegen Donald Trump

20.10.25 05:34 Uhr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Protesten gegen Donald Trump:

"Die Kundgebungen werden Trump und seine Gefolgsleute nicht aufhalten. Wenig überraschend versuchte das Weiße Haus, die Teilnehmer als "Amerika-Hasser" zu diffamieren. Zugleich wird die Trump-Administration immer häufiger in die Schranken gewiesen. Gerichte kippten zuletzt den Stopp von Fördermitteln für Harvard, die geplante Entlassung tausender Beamter und den Einsatz der Nationalgarde in demokratisch regierten Bundesstaaten. Zusammen mit den Protesten entstehen erste Risse im autokratischen Machtanspruch des Präsidenten. Wer jetzt noch aus der Lethargie erwachen muss, ist die Führung der Demokraten. Seit Kamala Harris' Wahlniederlage im November 2024 wirkt die Partei wie traumatisiert. Sie braucht dringend einen Shootingstar."/yyzz/DP/he