Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Rentensystem und Altersarmut

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Rentensystem und Altersarmut:

"Statt Rentner und Arbeitnehmer zu belasten, sollte man lieber an den Einnahmen arbeiten. So könnte man etwa die Beitragsbemessungsgrenze bei den Rentenbeiträgen abschaffen. Sicher: Wer über 8050 Euro im Monat verdient, müsste mehr zahlen. Aber haben diese Topverdiener nicht genug Geld, um das zu verkraften?

Auch die milliardenschwere Förderung für die sogenannte Riester-Rente, von der fast ausschließlich Versicherungskonzerne profitieren, könnte man streichen und das Geld einfach direkt in die Rentenkasse stecken. Es gibt also Möglichkeiten, die Rente ohne soziale Einschnitte zu retten oder gar zu verbessern. Doch der Politik in Berlin fehlt dafür entweder der Wille oder der Mut. Und das ist ein weiteres Armutszeugnis."