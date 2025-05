Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Aktien/Sparen

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Aktien/Sparen:

"Die Jüngeren unter den Deutschen sind aktienfreundlicher unterwegs, auch weil es mit digitalen Tools einfacher und kostengünstiger geworden ist, an der Börse dabei zu sein. Anlageentscheidungen, egal, wie sie rein technisch umgesetzt werden, müssen auf einer soliden Datengrundlage getroffen werden. Gier oder Angst sind schlechte Ratgeber, spielen aber oft eine wichtige Rolle. Dann wird vorschnell verkauft, weil Donald Trump zum Zollkrieg bläst. Wer "seine" Unternehmen kennt, Vertrauen in sie hat, kann gelassen bleiben. Und in den kommenden Jahren die Ernte einfahren."/yyzz/DP/he