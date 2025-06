Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Rücktritt von Bischof Hanke

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Rücktritt von Bischof Hanke:

"Wer Gregor Maria Hanke je begegnet ist, traf auf einen Menschen, dem jeglicher Pomp fremd war. Die Insignien der bischöflichen Macht trug der 70-Jährige nicht mit Stolz, vielmehr ertrug er diese - aus der Zeit gefallene - symbolische Überhöhung eines katholischen Oberhirten. (...) Sein Rücktritt zeugt davon, wie wenig er all diese Dinge vermissen dürfte. Als einfacher Pater Gregor will er zurück an die Basis. Dort, auch das ließ Hanke zwischen den Zeilen immer wieder verlauten, gibt es mehr als genug zu tun."