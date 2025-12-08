DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,05 -3,2%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.280 +1,0%Euro1,1656 +0,1%Öl63,87 ±0,0%Gold4.209 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 Infineon 623100 SAP 716460 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden! Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden!
Nach dem Rekordhoch kam der Crash - Was frühere Zyklen über die aktuelle Korrektur bei Bitcoin verraten Nach dem Rekordhoch kam der Crash - Was frühere Zyklen über die aktuelle Korrektur bei Bitcoin verraten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum BSW

08.12.25 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum BSW:

Derzeit ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass das Bündnis nur eine mittelfristige Zukunft als ostdeutsche Regionalpartei hat, schließlich regiert es dort bereits in zwei Bundesländern mit. Ob das einer Frau mit den Ansprüchen einer Sahra Wagenknecht ausreicht, darf bezweifelt werden. Von den selbstbewussten Landesverbänden erfährt sie nämlich auch etwas, was ihr ganz und gar nicht gefällt: Widerspruch./yyzz/DP/mis