Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Wortbruch bei Stromsteuersenkung

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Wortbruch bei Stromsteuersenkung:

"Wirklich überzeugend ist das Vorgehen der Koalition nicht - wer so vollmundig etwas verspricht, muss auch liefern. Friedrich Merz glaubt zwar, dass in ein paar Jahren der Erfolg seiner Regierung nicht danach beurteilt wird, ob man bei der Stromsteuer das Richtige gemacht hat. Das mag tatsächlich so sein, der Wähler vergisst schnell. So spricht aber zugleich nur einer, der zuletzt vor allem woanders unterwegs gewesen ist - in der Außenpolitik nämlich. Und dem dadurch offenkundig doch das Gespür für die richtigen Signale an Wirtschaft und Verbraucher abhandengekommen ist. Derzeit zumindest."/DP/jha