Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Strategie der SPD/Haushaltsdebatte

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Strategie der SPD/Haushaltsdebatte:

"Linke und Grüne geben die linke Opposition. Die Union hat mit Friedrich Merz einen durchaus impulsiven Kanzler, der bei einer möglichen erneuten Kandidatur 2029 deutlich über 70 Jahre alt wäre. Die SPD aber hat mit ihren beiden Vorsitzenden gleich zwei, die ihm Paroli bieten könnten. Die Union wird Schwierigkeiten in der Abgrenzung zur AfD haben, in den Ländern allemal. Die FDP wird es schwer haben, wieder ins Parlament zu finden. Warum also ergreift die SPD nicht die Chance und besetzt den breiten Platz in der gemäßigten Mitte? Man versteht es nicht."/yyzz/DP/he