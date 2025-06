Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Israel/Iran

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Israel/Iran:

"Israel geht auf diesem Kurs, der zur irritierenden Endsieg-Rhetorik von Regierungschef Benjamin Netanjahu passt, hohe Risiken ein. Zunächst in der Form, dass auch Irans Gegenschläge tödliche Wirkung erzielen - trotz der ausgeklügelten israelischen Luftverteidigung, die erste Löcher zeigt. Das viel größere Risiko auf längere Sicht liegt aber in der Eskalation, die Israel betreibt. Mögen Hamas oder Hisbollah dadurch schwer geschlagen sein - sie werden Nachahmer finden. Erwartungen, das brutale iranische Kleriker-Regime lasse sich an den Verhandlungstisch zwingen oder würde gar verschwinden, wären nach allen historischen Erfahrungen naiv. Weshalb offener denn je bleibt, ob Israels militärischen Erfolgen ein stabiler politischer folgen wird."/DP/jha